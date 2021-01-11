Чебоксары, 11 января 2021, 10:31 — REGNUM В Чувашии предварительной причиной пожара в Урмарском районе, где 1 января погибли шесть человек, считают неисправность бытовых электроприборов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 11 января, заявил на планёрке в правительстве глава ГКЧС Чувашии Вениамин Петров.
В ходе подведения итогов выходных праздничных дней, руководитель ведомства выделил «резонансный пожар» 1 января. Он произошёл в частном доме в деревне Орнары Урмарского района.
По его словам, к прибытию пожарных дом был объят пламенем. В результате погибли шесть человек, в том числе трое взрослых и трое детей. В ведомстве отмечают, что ЧП подобного масштаба не было с 2015 года.
По его словам, после этого происшествия были проведены экстренные заседания, прошли «ещё раз рейды по всем неблагополучным семьям, одиноко проживающим, особенно где есть несовершеннолетние».
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