Новосибирск, , 10:25 — REGNUM В Кировском районе Новосибирска организована доследственная проверка после обрушения в производственном здании. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

«11 января 2021 года в здании организации, занимающейся производством кормов для крупнорогатого скота, расположенном на Северном проезде 10б в Кировском районе Новосибирска, при загрузке в ёмкость одного из компонентов произошел хлопок неустановленной природы. По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что личность и возраст пострадавшего рабочего в настоящее время устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, новосибирская прокуратура также организовала проверку в связи со взрывом производственного здания в Кировском районе.

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