Владивосток, , 10:31 — REGNUM Во Владивостоке в районе бухты Тихой более 50 домов из-за аварии на теплотрассе 11 января остались без горячей воды и отопления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Специалисты устраняют повреждение тепловой сети. Задействованы две мобильные бригады и четыре единицы спецтехники. Горячее водоснабжение и отопление обещают восстановить к 19:00 по местному времени.

По причине порыва теплотрассы в холоде сидят жильцы шести улиц, в общей сложности в 53 домах. Под отключение попали дома на Борисенко, Космонавтов, Монтажной, Сахалинской и 3-ей Строительной.

«На объекте ведутся сварочные работы с заменой участка трубопровода диаметром 500 мм», — сообщили специалисты.

В праздничные дни было восстановлено около 30 повреждений в более чем десяти домах.

Как сообщало ИА REGNUM, авария стала причиной отключения отопления и горячей воды в 151 жилом доме в Краснодаре в ночь на 10 января.