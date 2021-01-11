Майминский район, Алтай, , 10:22 — REGNUM 7 января в селе Рыбалка Республики Алтай на 91-м году жизни скончалась Мария Шумская, известная как первая жена писателя, актёра и режиссёра Василия Шукшина. Об этом написала на своей странице в инстаграм депутат регионального парламента Ольга Волосовцева.

«В июле 2020 года она отметила 90-летний юбилей и не планировала умирать. Не выдержало сердце», — отметила она.

Как отмечается, Мария Шумская долгое время прожила в селе Майма, посвятив себя работе с детьми. В школе она работала учителем немецкого языка. По данным СМИ, в последнее время она жила в селе Рыбалка с опекунами.

Похороны состоялись 9 января.