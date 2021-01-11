Новосибирск, , 10:19 — REGNUM Новосибирская прокуратура организовала проверку в связи со взрывом в производственном здании в Кировском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в самом ведомстве.

Напомним, что сегодня, 11 января, в Кировском районе Новосибирска произошло разрушение обшивки здания на восьмом и седьмом этажах производственного здания. В ходе разбора завалов спасателями был обнаружен мужчина. Его передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

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«Прокурор района Роман Гулиев выехал на место происшествия для координации действий правоохранительных органов. Прокуратура проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности и исполнение законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов, а также об охране труда на предприятии (ООО производственный комплекс «Корма»)», — уточнили в прокуратуре.

Отмечается, что при наличии оснований будут приняты меры реагирования.