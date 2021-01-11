Черкесск, , 10:13 — REGNUM Сильные снегопады ожидаются на Северном Кавказе с 11 по 13 января. В ряде субъектов снег пошел еще накануне. В отдельных местностях осадки будут обильными и могут вызвать серьезные проблемы, связанные с налипанием мокрого снега на проводах и деревьях, гололедными явлениями на дорогах, туманом, сообщили в Гидрометцентре.

Так, дожди, переходящие в мокрый снег, прогнозируют синоптики в ближайшие два дня в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии и Чечне. Сильные снегопады ожидаются в горах Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Чечни 12 января. До 18:00 11 января в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана будет лавиноопасно.

Местами в субъектах СКФО будут наблюдаться туман и гололёдно-изморозевые явления. В горных районах температура воздуха опустится ночью до −3…−8°; днём −4…+1°, местами до +4°.

«Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 5−10 м/с, местами в горных районах порывы до 15−20 м/с, в отдельных горах Ингушетии и Чечни до 24 м/с», — говорится в сообщении Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

А 13 января ветер усилится в Ставропольском крае до 15−18 м/с, в горах Кабардино-Балкарии — до 25 м/с, в Ингушетии и Чечне до 28 м/с.