Варшава, , 10:13 — REGNUM 10 января в одном из варшавских общежитий скорая помощь забрала в больницу 40-летнего гражданина Украины с ранением. По словам пострадавшего, его во время драки ранил местный житель. Об этом сообщил пресс-секретарь Варшавского полицейского управления Пётр Свистак, передает Polskie Radio 24.

«Варшавская полиция разыскивает подозреваемого в нанесении ранения 40-летнему проживающему в польской столице гражданину Украины. По его словам, у него возник конфликт с гражданином Польши, в результате чего завязалась драка, и последний применил холодное оружие», — сообщил Свистак.

По данным полиции, подозреваемый в нападении скрылся с места происшествия, а потерпевший был доставлен в больницу. Он находился в сознании. Ему была оказана необходимая медицинская помощь, жизни потерпевшего в настоящее время ничего не угрожает.

Полицейские исследуют все обстоятельства происшествия.