Белгород, , 10:16 — REGNUM Тело новорождённой девочки обнаружено на сеновале фермы в селе Шахово Прохоровского района Белгородской области. Установлена мать ребёнка, в отношении неё возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Младенца обнаружил фермер 6 января, мужчина сообщил о случившемся в правоохранительные органы. В кратчайшее время была установлена мать ребёнка — 35-летняя местная жительница. По данным следствия, 4 января она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, родила девочку, завернула её в пакет и спрятала на сеновале. Судебно-медицинская экспертиза показала, что ребёнок младенец родился живым и жизнеспособным, на теле имелись прижизненные телесные повреждения. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорождённого ребёнка».

Подозреваемая ранее дважды была лишена родительских прав. Она госпитализирована для оказания необходимой медицинской помощи. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.