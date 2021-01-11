Каменск-Уральский, Свердловская область, , 10:09 — REGNUM В Каменске-Уральском Свердловской области идёт проверка по факту гибели жителя одного из бывших общежитий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Здание находится на улице Пугачёва. По предварительным данным, в комнате на пятом этаже на батарее отопления сорвало кран. Спустя некоторое время здесь нашли погибшего мужчину с термическими ожогами. Вода разлилась с пятого по второй этаж.

Причину смерти мужчины устанавливают судебно-медицинские эксперты. Прокуратура со своей стороны выяснит, соблюдались ли управляющей компанией требования жилищного законодательства, когда в нём был ремонт и когда была проверка инженерных коммуникаций. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.