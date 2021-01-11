Донецк, , 10:10 — REGNUM За минувшие сутки боевики ВСУ обстреляли из гранатомётов территорию ДНР. Об этом сообщили 11 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В сообщении говорится, что в направлении населённого пункта Старомихайловка были выпущены 14 гранат из автоматического станкового гранатомёта (АГС). Применялось также стрелковое оружие.

Жертв среди мирных жителей, а также повреждений гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что никакого перемирия в Донбассе фактически нет, а президент Украины Владимир Зеленский обманул избирателей, пообещав им мир в регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленского избирали как президента мира, а он обманул — депутат Рады