Иркутская область, , 10:07 — REGNUM В Забайкалье ещё одной жертвой коронавируса стал глава Борзинского района Юрий Сайфулин. Как сообщает ИА «Чита.Ру», сегодня, 11 января, он скончался в реанимации читинского моностационара.

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«Умер сегодня в Чите, остановка сердца», — пояснили в администрации.

По словам коллег, в госпиталь Юрий Сайфулин попал 4 января, через двое суток его перевели в реанимацию. Врачи не смогли его спасти, смерть наступила 11 января в 11:50 по местному времени.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. За новогодние праздники причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у 58 человек. Общее число жертв нового вируса составляет уже 563 человека.

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