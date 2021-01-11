Горно-Алтайск, , 09:37 — REGNUM В праздничные дни в Республике Алтай зарегистрировали 10 случаев острых токсических отравлений. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, в семи случаях пострадавшие скончались.

«4 человека отравились этиловым спиртом, 1 — неустановленным веществом, 2 — угарным газом», — отметили в управлении.

Кроме того, 9 января в Горно-Алтайске зарегистрировано отравление уксусной кислотой. Ещё три человека попали в больницу с острым гастроэнтеритом неуточненной этиологии.

Пять человек также обратились к врачам на праздниках после нападения животных. Как отмечается, все они были покусаны собственными собаками.