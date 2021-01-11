Сестрорецк, Санкт-Петербург, , 09:31 — REGNUM В Санкт-Петербурге в результате пожара в захламленной жилой квартире погибли 26 содержавшихся там собак, а их пожилая хозяйка была спасена. Об этом 11 января сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

ЧП произошло вечером 10 января в Курортном районе Петербурга. Около 19:51 мск в дежурную службу поступило сообщение, что на восьмом этаже в девятиэтажном жилом доме на улице Токарева, 4, горит двухкомнатная жилая квартира. Огонь занялся в одной из комнат площадью 20 кв. метров.

На место незамедлительно прибыли спасатели и пожарные, которые эвакуировали с седьмого по девятый этажи 20 жильцов. Из самой горящей квартиры была спасена 71-летняя женщина. После того, как ее осмотрела бригада скорой медицинской помощи, от госпитализации пенсионерка отказалась.

«На месте пожара в квартире были обнаружены тела 26 собак, в том числе 17 щенков», — уточнили в ведомстве.

В 20:21 мск пожар удалось ликвидировать. Причины возгорания выясняют дознаватели.