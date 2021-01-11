Баргузинский район, Бурятия, , 09:18 — REGNUM В Бурятии правоохранители расследуют уголовное дело об убийстве 58-летнего мужчины. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, его тело было найдено 8 января в посёлке Юбилейный Баргузинского района с признаками насильственной смерти.

В совершении преступления подозревается его 14-летний пасынок. Подросток уже дал признательные показания, сообщив, что пытался таким образом защитить свою мать.

По версии следствия, убитый проживал в доме с сожительницей и тремя её детьми. Вечером 7 января он распивал спиртные напитки. Бутылку с остатками алкоголя спрятала женщина, после чего ушла в другую комнату кормить грудного ребёнка.

«Через непродолжительное время пьяный мужчина сломал двери, ворвался в комнату и стал избивать сожительницу, требуя вернуть алкоголь. Находившийся рядом подросток, желая защитить мать, схватил на кухне нож, подбежал к отчиму со спины и нанес удар клинком в область задней поверхности грудной клетки», — отметили в ведомстве.

В результате мужчина скончался на месте. Полицию и скорую вызвал сосед, которого позвал на помощь подросток. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.