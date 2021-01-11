Кемерово, , 09:17 — REGNUM В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту смерти годовалой девочки. Её тело с признаками насильственной смерти было обнаружено 31 декабря 2020 года в одном из частных домов Кемеровского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

По данным следствия, 40-летняя женщина с годовалой дочерью приехала в гости к родителям в частный дом. Она отдала ребёнка бабушке и вышла во двор. В одной из комнат находилась собака крупной породы.

«Животное причинило ребёнку травмы несовместимые с жизнью. После чего хозяин дома сам умертвил животное. В ходе предварительного следствия установлено, что семья характеризуется положительно, — уточнили в ведомстве. — В рамках расследования уголовного дела будет установлено, проявляла ли ранее собака агрессию, что позволит следствию сделать вывод о том, принимались ли хозяином необходимые меры для безопасного нахождения детей в доме».

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности».