Майкоп, , 09:07 — REGNUM В Адыгее 10 января произошел пожар в частном доме. При тушении огня в доме было обнаружено тело трехлетнего ребенка, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Инцидент произошел в поселке Яблоновский. Информация о пожаре в частном доме по улице Новая поступила днем, около 14:40. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что горит помещение площадью 20 кв. м. При тушении огня было найдено тело ребёнка 2017 года рождения.

В настоящее время по данному факту ведется доследственная проверка, сообщили 11 января в пресс-службе Следственного комитета по республике. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в отношении виновных в гибели несовершеннолетнего.