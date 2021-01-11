Новосибирск, , 09:07 — REGNUM В Кировском районе Новосибирска в настоящее время пожарно-спасательные подразделения ликвидируют последствия обрушения в восьмиэтажном производственном здании. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

«Сегодня в 12:10 (время местное) в оперативную службу поступило сообщение о том, что на улице Северный проезд в Кировском районе произошло разрушение обшивки здания на восьмом и седьмом этажах, — рассказали в ведомстве. — По словам администрации объекта, в здании никого не должно быть, однако в ходе разбора завалов спасателями был обнаружен мужчина. В настоящее время пострадавший передан сотрудникам скорой медицинской помощи».

Причину инцидента предстоит установить правоохранительным органам. На ликвидацию последствий обрушения привлечено 24 человека и девять единиц техники, в том числе специальная техника с высотой крана порядка 30 метров для разбора завалов на верхних этажах.

Уточняется, что здание предназначалось для хранения и производства комбикорма.