Иркутск, , 09:01 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1467 человек, причём 130 из них погибли только за первые десять дней нового, 2021 года.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 10 января, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 43 694 человека (+2909 за новогодние праздники). Госпитализированы 2678 пациентов (-5 за последние 10 суток). Выздоровели 37 818 пациентов (+2010 за последние 10 суток).

Ещё 192 жителя Приангарья с коронавирусом (+5 за за последние 10 суток) скончались не от COVID-19.

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