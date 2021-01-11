Кабанский район, Бурятия, , 08:58 — REGNUM В Кабанском районе Бурятии восьмилетний ребёнок упал в открытый колодец. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, мальчика доставили в больницу 8 января с переломом ключицы и повреждениями головы.

В связи с этим следователи организовали проверку. Предварительно установлено, что в тот день пострадавший играл с друзьями во двое своего дома, когда провалился в колодец, принадлежащий местной администрации и переданный в ведение организации жилищно-коммунального хозяйства.

«На колодце отсутствовала крышка, он был прикрыт двумя досками и сверху засыпан снегом. Во время игры дети подошли к колодцу, и один из них сквозь снег и щель в досках провалился вниз», — отметили в ведомстве.

Друзья мальчика позвали на помощь его мать и бабушку, а те — скорую. На помощь прибыли сотрудники вневедомственной охраны, вытащив ребёнка из колодца.

В ходе проверки следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего, а также ответственных за содержание колодцев.

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