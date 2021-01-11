Чита, , 08:50 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 31 декабря, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 — уже 30 067 человек, причём 2587 из них добавились с начала 2021 года.

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За новогодние праздники причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у 58 человек. Общее число жертв нового вируса составляет уже 563 человека. Из общего числа пациентов моногоспиталей 97 (-4 за последние 10 суток) находятся в тяжелом состоянии, 57 (+7 за последние 10 суток) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вместе с тем 27 851 пациент (+2602 за последние 10 суток) вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения.

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