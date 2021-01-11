Кызыл, , 08:49 — REGNUM Военнослужащий из Тувы, проходящий срочную военную службу в Ростове Великом, пожаловался на дискриминацию со стороны командования по национальному признаку. Его видеообращение появилось ранее в соцсетях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, пятерых солдат-срочников из Тувы третируют из-за их национальности, а также из-за того, что они носят имя «Шойгу».

На обращение обратил внимание глава республики Шолбан Кара-оол. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он заявил о намерении «выяснить объективность ситуации» через военное командование.

«Нас, тувинцев, командиры всех времен, в том числе и на войне, выделяли как отличных воинов, с военной выправкой и умением выносить тяготы и лишения военной службы», — добавил он.