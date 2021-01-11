Варшава, , 08:33 — REGNUM В ночь с 10 на 11 января на трассе около польского Конрадова, где ранее располагался пограничный пункт между Польшей и Чехией, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человек. Об этом сообщил дежурный Государственной службы спасения в Ополе, передает Polskie Radio 24.

По последним данным, легковой автомобиль столкнулся со столбом, который ранее был частью пограничной инфраструктуры, действовавшей между Польшей и Чехией до 1 мая 2004 года, пока обе страны не вступили в Евросоюз и не отменили наличие пограничного контроля.

На автомобиле с польскими номерами, въехавшем на территорию Польши с территории Чехии, находились трое молодых людей. Двое из них в результате ДТП погибли на месте, а третий был с травмами доставлен в больницу.

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.