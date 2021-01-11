Барнаул, , 08:30 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 10 января, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1666 человек, причём 127 из них добавили в сводку за первые десять дней нового 2021 года.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества больных внебольничной пневмонией (9916 человек, +528 за новогодние праздники) и ОРВИ (17 951 человека, +1417 за новогодние праздники).

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 34 962 человек (+2050 за новогодние праздники). Тяжелобольных насчитывается 343 (минус 40 за новогодние праздники), к аппаратам ИВЛ подключены 98 пациентов (-11 за новогодние праздники). Растёт число заразившихся коронавирусом детей.

С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 1333 (+128 за новогодние праздники). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 31 413 человек (+1936 за новогодние праздники).

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