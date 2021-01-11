Момбаса, Кения, , 08:15 — REGNUM Туристический автобус упал в Индийский океан на паромной переправе Ликони в Момбасе 10 января, передает ВВС Swahili.

По последним данным, водитель автобуса намеревался заехать на паром, следовавший на островную часть Момбасы. По словам очевидцев, водитель не справился с управлением, из-за чего транспортное средство упало в океан.

Водитель и все пассажиры, находившиеся на борту автобуса, были спасены.

Как передавало ИА REGNUM, в декабре прошлого года в Момбасе произошел аналогичный инцидент. Женщина погибла после того, как ее автомобиль упал в Индийский океан. 33-летняя Уинни Ачиенг ехала с островной части Момбасы в Чангамве вместе со своим 12-летним сыном, и, как сообщается в полицейском отчете, потеряла управление автомобилем, когда обгоняла мотоцикл.

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