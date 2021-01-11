Горно-Алтайск, , 08:10 — REGNUM В Республике Алтай за сутки зарегистрировано два новых летальных случая от COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, скончались двое жителей Горно-Алтайска 82 и 54 лет.

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Как отмечается, помимо коронавирусной пневмонии у них зарегистрированы другие формы тяжёлых сопутствующих заболеваний.

«Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 162 летальных случая у пациентов с COVID-19, в том числе 154 — от COVID-19, восемь — от иных причин», — отметили в оперштабе.

Тем временем, общее число случаев заражения коронавирусом достигло 14 377. За последние сутки диагноз подтвердился у ещё 24 жителей. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 13 516 человек, в том числе 25 за последние сутки.