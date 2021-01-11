Джакарта, , 08:04 — REGNUM Водолазы в Индонезии подняли на поверхность части фюзеляжа разбившегося самолета Sriwijaya Air SJ-182, сообщает Kompas.

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В полиции Индонезии заявили, что водолазы обнаружили также останки пассажиров. Они будут доставлены в полицейский госпиталь для судебно-медицинской экспертизы.

«Мы продвигаемся. Надеюсь, будут обнаружены новые фюзеляжи или вещи жертв. Дайверы находятся в точках, близких к месту крушения», — пояснили в полиции Индонезии.

Напомним, самолет Sriwijaya Air SJ-182, следовавший по маршруту Джакарта-Понтианак, разбился 9 января 2020 года около 14:40 по местному времени вблизи Джакарты. Самолет перевозил 56 пассажиров, в том числе 46 взрослых, 7 детей и 3 младенцев. На борту находились еще шесть членов экипажа.

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