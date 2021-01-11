Уфа, , 08:02 — REGNUM Уголовное дело возбудили в Башкирии после дорожно-транспортного происшествия с участием двух пассажирских автобусов, в котором погибли двое несовершеннолетних. Об этом 10 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, 10 января в Салаватском районе на 36 км автодороги Кропачево — Месягутово — Ачит около села Янгантау столкнулись два встречных автобуса «Ford Transit» с пассажирами.

В этом ДТП погибли двое несовершеннолетних пассажира 13-и и шести лет. Кроме этого, десять человек, в том числе трое несовершеннолетних, получили травмы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, повлекшее гибель людей. Специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия, расследование дела продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: Два автобуса столкнулись в Башкирии