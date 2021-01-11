Красноярск, , 07:41 — REGNUM В Идринском районе Красноярского края сотрудники ГИБДД помогли водителю, застрявшему в мороз на загородной трассе. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 января в ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошёл в ночное время. Экипаж ДПС обнаружил застрявший в снегу автомобиль Toyota на автодороге Идринское — Новотроицкое. По словам водителя, он не справился с управлением из-за скользкой дороги. Выбраться из «снежного плена» самостоятельно он не смог. Между тем было морозно, столбики термометров опустились ниже — 30 градусов.

Автоинспекторы с помощью внедорожного патрульного автомобиля развернули застрявший универсал, а затем вернули его на дорогу. Мужчина смог продолжить свой путь. Он поблагодарил сотрудников ГИБДД за помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве супруги едва не стали жертвами морозов из-за поломки автомобиля на трассе Р-257 «Енисей».