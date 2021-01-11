Кабул, , 07:30 — REGNUM Как минимум 18 человек погибли в результате авиаудара в афганской провинции Нимроз на юго-западе страны. Об этом 11 января сообщил главы совета провинции Баз Мохаммед Насир в эфире телеканала TOLOnews.

Жертвами авианалёта стали восемь детей, семь женщин и трое мужчин. По данным телеканала, родственники погибших отвезли их тела в столицу провинции, город Зарандж, где они намерены обратиться к правительству с требованием о правосудии.

Отмечается, что в регион была направлена специальная группа для расследования обстоятельств произошедшего. Представители сил безопасности Афганистана до настоящего времени не предоставили официальной информации по данному инциденту.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух погибших и пятерых пострадавших в результате теракта в афганской провинции Баглан.

Читайте ранее в этом сюжете: В Афганистане совершен новый теракт, есть жертвы