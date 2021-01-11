Красноярск, , 07:25 — REGNUM По итогам новогодних выходных дней в Красноярском крае зарегистрировано на 16% меньше преступлений, чем за праздничные дни в 2020 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом ГУ МВД.

С 1 по 10 января 2021 года в регионе зарегистрировано 668 преступлений. За аналогичный период прошлого года — 802.

Произошло на 18% меньше грабежей, на 20% — краж, на 39,5% — причинений тяжкого вреда здоровью. Не зафиксировано фактов вымогательств. Количество ДТП со смертельным исходом снизилось на треть.

При этом зафиксирован рост мошенничеств — на 24%.

Как сообщало ИА REGNUM, с января по октябрь 2020 года в десяти российских регионах уровень преступности увеличивался опережающими темпами.

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