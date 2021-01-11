Джакарта, , 07:19 — REGNUM Число пропавших без вести при сходе оползня в Индонезии выросло до 27 человек, сообщает Синьхуа со ссылкой на главу индонезийского агентства по чрезвычайным ситуациям Буди Будимана.

«Мы получили данные, что большее число людей пропали без вести после схода оползня», — заявил он.

По данным Будимана, оползень разрушил 18 домов, в результате чего пострадали 18 человек. Еще 27 числятся пропавшими без вести. От стихийного бедствия погибли 13 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января сход оползня произошел в провинции Западная Ява в Индонезии. Отмечалось, что стихийное бедствие было вызвано долгими сильными ливнями. По первым данным, от схода оползня погибли 11 человек, 14 пропали без вести, еще 17 получили травмы.

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