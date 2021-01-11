Абакан, , 06:40 — REGNUM С начала 2021 года в Хакасии зарегистрировано 79 пожаров. Погибли шесть человек, сообщили ИА REGNUM 11 января в региональном управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Травмы получили два человека, спасены — 14.

По данным управления, в праздничные дни в Хакасии выросло число пожаров. Ситуация ухудшилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

«Виной тому стали длительные морозы и человеческая халатность», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье 9 января при пожаре в квартире жилого дома погибла 11-летняя девочка.

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