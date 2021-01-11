Анастасия Степанова, 11 января 2021, 07:00 — REGNUM 2021 год начался с трагедий: под Тюменью при пожаре в частном нелегальном пансионате для пожилых людей погибли семеро постояльцев, в Индонезии разбился самолёт, на борту которого находились 65 человек, а в районе Норильска горнолыжную базу накрыло лавиной, оборвавшей жизни трёх человек. ИА REGNUM попыталось выяснить, кому принадлежит база, на которой погибли отдыхающие.

«Гора Отдельная». Горнолыжный Комплекс
«Гора Отдельная». Горнолыжный Комплекс

Следите за развитием событий в трансляции: «Сход лавины на горнолыжную базу в Норильске — все новости»

Снежная лавина

В ночь на 9 января из Красноярского края поступило сообщение, что на горнолыжной трассе «Гора Отдельная» под Норильском сошла снежная масса. Ею накрыло шесть построек, по другим данным — четыре. На место выехали спасатели, поисковики и пожарные, но поисковые работы усложняли метеоусловия — метель и сильный ветер.

Под завалами обнаружили двоих — 14-летнего подростка, которого в тяжёлом состоянии госпитализировали, и 38-летнюю женщину, которая к тому моменту уже погибла. Позднее также были найдены тела 45-летнего мужчины и полуторогодовалого ребёнка. Выживший подросток остался сиротой, погибшие были его родителями.

Поисково-спасательные работы в Норильске в районе горнолыжной трассы «Гора Отдельная»
Поисково-спасательные работы в Норильске в районе горнолыжной трассы «Гора Отдельная»
24.mchs.gov.ru

10 января в Норильске был объявлен день траура.

Разбираться в том, кто виноват в трагедии и можно ли было её не допустить, будет следствие. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). На сегодня идут допросы, изъятие документации. Уточняется также принадлежность строений и «будет дана оценка правомерности их нахождения в указанном месте и законность использования». Таким образом, в деле пока нет конкретного фигуранта и фамилий. Расследование взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Чья же турбаза?

Гора Отдельная для региона довольно известное место. Горнолыжный комплекс на окраине Норильска работает с 60-х годов прошлого века. Так, первый подъёмник здесь запустили ещё в 1970-х годах. Всего здесь семь трасс разного уровня сложности.

На сайте муниципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Талнах» есть данные, что в 2014 году ему в оперативное управление передали три отдельных строения на территории горнолыжного комплекса горы Отдельной общей площадью 243,4 кв. м. На официальном сайте Норильска уточняется, что бюджетному учреждению, созданному в 2003 году решением городского совета муниципального образования, в 2015 году были переданы четыре спортивных сооружения, в том числе и спортивно-туристический комплекс «Гора Отдельная».

Сотрудники МЧС на месте схода лавины в районе горнолыжной трассы «Гора Отдельная». 9 января
Сотрудники МЧС на месте схода лавины в районе горнолыжной трассы «Гора Отдельная». 9 января
24.mchs.gov.ru

В это же время на сайте Следственного комитета РФ, в сообщении о ЧП под Норильском, на фотографиях есть вывеска, на которой указано «Территория АООЛГС «Гора Отдельная». В ЕГРЮЛ есть юрлицо с таким кратким наименование, которое расшифровывается как «Ассоциация по организации отдыха для любителей горнолыжного спорта «Гора Отдельная». Председателем её правления с апреля 2019 года является Игорь Шаталов, чьи данные фигурируют в комментариях СМИ по трагедии в Красноярском крае как представителя правления компании, управляющей базой.

Ассоциация, ведущая зрелищно-развлекательную деятельность, была учреждена 27 апреля 2009 года. Прописана она в Норильске. Её учредителями являются 13 физических лиц. Остановимся подробнее на каждом.

Председатель правления Игорь Шаталов — красноярский бизнесмен, в активе которого доли как минимум в трёх действующих норильских компаниях. В частности, 100% доли в ООО «Ростконтракт» (работает с 2001 года в сфере розничной торговли автозапчастями), 100% в ООО «Автодом» (работает в той же сфере с 2003 года) и 50% в ООО «Триада», созданном в 2016 году для работы в качестве агента по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами. Совладелец доли — Мария Князева.

Возвращаясь к учредителям ассоциации. Среди них — Евгений Туленков (владел долями в фирмах «Скарабей» (обработка отходов и лома чёрных металлов) и «Евро декор», обе ликвидированы), Борис Мазалов, Елена Гордеева (соучредитель ликвидированных АНО «Молодёжная биржа труда», ООО «Левитан» и норильской общественной организации «Федерация горнолыжного спорта»), Александр Бородатый (руководитель ликвидированного МУП «Дом бытовых услуг», созданного управлением имущества администрации Норильска), Виктор Цюпко (соучредитель ликвидированной в 2012 году фирмы «Инженер»), Антон Лысов (владелец оленеводческого хозяйства, спортцентра развития туризма «Территория Путорана», соучредитель сельхозкооператива, а также двух турфирм, созданных в сентябре и феврале 2020 года), Алексей Никитин (совладелец ликвидированного ООО «Фирма «Абсолют», работавшего с 1995 по 2006 год), Сергей Малина (данные совпадают с данными экс-директора ОАО «Элегант» из Норильска, некогда учреждённого комитетом по управлению имуществом местной администрации), Олег Малахов (директор московского ООО «ПИК-Комфорт», входящего в группу девелопера «ПИК»), Наталья Высоцкая, Андрей Бердников (индивидуальный предприниматель в сфере радиовещания и соучредитель ассоциации молодых семей «Ромашково», которую возглавляет Раиса Бердникова), Никита Лопатин и Денис Зиновьев (имеет бизнес в Красноярском крае и Ярославской области, который связан с перевозками, спортом и туризмом).

«Территория Путорана»
«Территория Путорана»
territoryputorana.ru

Для справки: в комментариях СМИ о судьбе выжившего после схода лавины подростка фигурирует Андрей Бердников, которого называют родным братом погибшего бизнесмена — отца мальчика.

В СМИ называется фамилия погибшего бизнесмена и его семьи. По данным ЕГРЮЛ, предприниматель с такими данными является совладельцем ООО «Путорана», которое прописано на территории Горы Отдельная. Компания, созданная в 2018 году, занимается перевозкой пассажиров фуникулёрами, подвесными канатными дорогами и лыжными подъемниками, не являющимися частью внутригородской, пригородной или городской и пригородной транспортных систем. В активе погибшего была и доля в «Спортивном клубе «Путорана», созданном в ноябре 2019 года. Обе фирмы числятся в стадии ликвидации с августа 2020 года.

Примечательно, на странице горнолыжного комплекса «Гора отдельная» в соцсетях в ноябре 2020 года появилось сообщение, что у него — «новая команда». Уточнялось также, что на декабрь планируется запуск подъёмника.