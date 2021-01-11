Джакарта, , 05:57 — REGNUM Поисковые работы на месте падения пассажирского самолёта Boeing 737−524 авиакомпании Sriwijaya Air возобновила группа из 50 водолазов военно-морских сил Индонезии. Об этом 11 января сообщает новостной портал Detik.

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Приоритетной задачей является обнаружение и последующий подъём на поверхность бортовых самописцев авиалайнера (так называемых «чёрных ящиков»). По словам главкома вооруженных сил маршала авиации Хади Тчахджанто, сигналы, идущие от самописцев, были зарегистрированы, район их поиска определён. Предполагается, что самописцы будут найдены в течение дня.

Представители Минтранса и национального поисково-спасательного агентства пока воздерживаются от комментариев по поводу причин авиакатастрофы и призывают дождаться расшифровки информации, которая будет найдена и извлечена из «чёрных ящиков». При этом представитель Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади отметил, что при взлёте самолёт мог попасть в зону турбулентности, проходя через грозовой фронт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что возможной причиной разрушения самолёта Boeing 737−524 в Индонезии стал удар о воду при падении.

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