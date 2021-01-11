Екатеринбург, , 05:50 — REGNUM В Екатеринбурге 10 января произошло обрушение стены здания ПРОМЭКТа. Об этом пишут СМИ.

По данным изданий, среди людей пострадавших нет. Вместе с тем, повреждёнными оказались киоск и линия электропередачи. В мэрии журналистам пояснили, что городские службы выезжали на место ЧП. Все системы жизнеобеспечения в районе улицы Декабристов, 20 сейчас работают в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, часть горожан выступает против сноса здания ПРОМЭКТа. Но их призывы не были услышаны. Здание начали сносить.

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