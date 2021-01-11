Джакарта, , 05:33 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,7 в центральной части Индонезии, сообщает индонезийское метеорологическое и геофизическое агентство.

Сообщается, что очаг землетрясения располагался в 113 километрах к северо-востоку от города Рутенг на глубине 650 километров под морским дном. Информации о возможных пострадавших не поступало. Отмечается, что сейсмособытие не способно вызвать цунами.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Аргентине. Пострадавших не было.