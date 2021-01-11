Джакарта, , 05:23 — REGNUM Потерпевший крушение в Индонезии пассажирский самолёт Boeing 737−500 компании Sriwijaya Air, вероятнее всего, разбился при ударе о воду. Об этом 11 января сообщает газета Straits Times.

По данным национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии, в случае крушения самолёта в воздухе его обломки разбросало бы по гораздо большей площади. По предварительной информации авиалайнер разбился о воду при падении в Яванский залив. Найденные на данный момент обломки самолёта были найдены на небольшой площади.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что потерпевший крушение недалеко от столицы Индонезии Джакарты самолёт Boeing 737−500, при взлёте проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности. Этот фактор мог стать причиной потери высоты самолётом.

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