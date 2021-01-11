Таштагол, , 05:03 — REGNUM В Кемеровской области в связи с задымлением на шахте организована прокурорская проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Напомним, что днём 9 января 2021 года на шахте «Шерегешская» в Таштагольском районе Кузбасса произошло задымление. Под землёй в это время находилось около 200 человек. Все они были выведены на поверхность. По предварительным данным, пострадавших нет.

«В связи с произошедшим прокуратурой г. Таштагола организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, — уточнили в ведомстве. — О результатах проверки будет сообщено дополнительно».