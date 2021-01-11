Красноармейский район, Приморский край, , 04:10 — REGNUM В селе Глубинное Красноармейского района Приморья на месте сгоревшей 8 января школы к новому учебному году построят новое здание, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Читайте также: В Приморье сгорели школа и детский сад

Проект новой школы выберут до 20 января — пожаро‑ и морозостойкое здание заменит сгоревшие школу и действий сад.

Губернатор Олег Кожемяко побывал в селе и убедился, что дети отдалённого села смогут продолжить учёбу в здании сельского дома культуры, а к 1 сентября 2021 года построят новую школу.

Всего в Глубинном 62 ученика, 14 детей посещали детский сад. Вопрос с арендой помещения под сад решат в ближайшее время.

Учебный план одиннадцатиклассников будет скорректирован, чтобы не пострадало качество подготовки к ЕГЭ и поступлению в институты.

Жители Глубинного также подняли вопрос об отсутствии интернет-связи. В ближайшие дни в село приедут специалисты компании «Ростелеком», которые обеспечат дом культуры стабильным доступом к сети интернет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье ночью с 7 на 8 января в селе Красноармейского района сгорели единственные школа и детский сад, которые находились в одном здании.