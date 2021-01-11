Большой Камень, Приморский край, , 03:37 — REGNUM В Большом Камне в Приморье 9 января в квартире жилого дома в пожаре погибла девочка 11 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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Предварительно установлено, что в квартире на 4 этаже находились две школьницы 11 лет. Девочки зажгли свечку, отвлеклись, от пламени произошло возгорание и задымление. Дети пытались потушить огонь, но не смогли. Девочка выбежала на балкон, звала помощь, вторая спряталась на кухне, надышалась угарным газом. Позже она скончалась в больнице.

«По факту смерти ребёнка следователи проводят доследственную проверку», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее вероятная причина пожара в поселке Боровском Тюменской области — нарушение правил эксплуатации печного оборудования в бане.

В пансионате для пожилых людей вечером 9 января при пожаре погибли семеро маломобильных граждан.