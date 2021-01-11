Токио, , 03:30 — REGNUM Как минимум восемь человек погибли, 277 пострадали из-за сильных снегопадов, охвативших регионы на побережье Японского моря. Об этом 11 января сообщает телеканал NHK.

Несколько человек погибли во время уборки снега, а один был найден погибшим в своём автомобиле. Инциденты с пострадавшими связаны с падением сосулек и снежного наста с крыш и деревьев, а также с происшествиями, возникшими во время уборки снега в префектурах Ниигата, Исикава, Фукудзи и Тояма.

Снежная буря полностью парализовала движение на автомагистралях и стала причиной крупных заторов в больших городах. За прошедшие сутки благодаря действиям местных властей, а также привлечению к ликвидации снежных заносов сил самообороны страны, удалось вызволить из снежного плена сотни автомобилей с людьми. В префектуре Ниигата военных привлекли к расчистке от снежной массы крыш домов престарелых, так как возникла серьёзная опасность обрушения.

Напомним, снегопады в Японии продолжаются с середины прошлой недели. Из-за непогоды местные авиакомпании отменили более 500 авиарейсов, было прервано железнодорожное сообщение, а на дорогах возникли гигантские заторы.

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