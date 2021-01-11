Абуджа, , 01:01 — REGNUM Как минимум 20 человек погибли, ещё двое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с пассажирским автобусом на северо-востоке Нигерии. Об этом 10 января сообщает газета Punch со ссылкой на полицию.

Авария произошла 10 января примерно в 15:00 (17:00 мск) в районе Тирвун в штате Баручи. Пассажирский автобус, в котором находились 18 человек, направлявшийся в город Майдугури в штате Борно столкнулся с легковым автомобилем, ехавшим в Баучи. В салоне автомобиля находились четыре человека.

После столкновения автобус и автомобиль загорелись. Из 22 человек выжили только две женщины, они были госпитализированы. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 20 человек в результате ДТП на юге Алжира.

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