Париж, , 21:21 — REGNUM Во Франции сотрудники морских служб перехватили две лодки с мигрантами, пытавшиеся пересечь пролив Ла-Манш, сообщили 10 января в префектуре зоны Ла-Манша и Северного моря.

Отмечается, что 10 января региональный операционный центр мониторинга и спасения на мысе Гри-Нэ получил запросы о помощи от нескольких лодок.

Прибывшие на место сотрудники морских служб сняли с первой лодки 14 человек, их доставили в порт Дюнкера. Спустя несколько часов на берег доставили ещё десять человек с другой лодки.

Выяснилось, что все они направлялись в Великобританию, их гражданство не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, только за 2020 год опасную попытку переплыть через Ла-Манш предприняли несколько тысяч нелегальных мигрантов, стремящихся попасть на территорию Соединенного Королевства. В конце сентября во Франции была арестована группа лиц, нелегально перевозящих на резиновых лодках мигрантов на территорию Великобритании.

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