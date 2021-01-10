Донецк, , 20:03 — REGNUM Окрестности поселка Старомихайловка на западе Донецка (Донецкая Народная Республика) обстреляли представители вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило 10 января представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В сообщении говорится, что украинские силовики вели обстрелы со стороны города Красногоровка, который находится под контролем ВСУ. Всего по поселку было выпущено 14 гранат, применялось стрелковое оружие.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Как передавало ИА REGNUM, 8 января представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что село Яковлевку под Ясиноватой (ДНР) обстреляли из минометов представители ВСУ.

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