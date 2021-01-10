Краснодар, , 17:21 — REGNUM Воздухоопорный купол спорткомплекса «Екатеринодар» в Краснодаре сложился из-за большого количества осадков, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара 10 января. В результате инцидента никто не пострадал. На месте ЧП уже начались работы по расчистке и восстановлению крыши.

Купол спорткомплекса «Екатеринодар» Пресс-служба администрации Краснодара

«На месте работает специализированная пожарно-спасательная часть МЧС, оперативная группа муниципальной службы спасения, специалисты управления гражданской защиты», — пояснил начальник управления гражданской защиты Виталий Казликин.

Спортивный комплекс «Екатеринодар» имеет воздухоопорный купол. Здесь проводятся различные тренировочные занятия и спортивные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января на Краснодар обрушились снегопады — осадки откорректировали работу аэропорта — были задержаны как отправка, так и прибытие рейсов.