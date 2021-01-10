Джакарта, , 16:59 — REGNUM Самолёт Boeing 737−500, разбившийся накануне, 10 января, в Индонезии, при взлёте проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности. Об этом журналистам сообщил представитель Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади.

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«Согласно полученным со спутников данным, в момент взлета в радиусе 15 км наблюдалась большая облачность, сильные осадки и гроза», — цитирует его портал Detik.

Он уточнил, что все находившиеся рядом самолёты должны были испытывать сильную турбулентность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет Boeing 737−500 выполнял внутренний рейс в Индонезии. Он вылетел из аэропорта Джакарты, а затем пропал с экранов радаров. Связь с самолётом также прервалась.

Выяснилось, что самолет упал в воду Яванского моря между островами Лаки и Ланканг. На борту самолета находились 65 человек, из них десять детей, из которых трое младенцы, а также два пилота и четверо бортпроводников. Все они погибли. Граждан иностранных государств на борту лайнера не было.