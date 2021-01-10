Тюменский район, Тюменская область, , 16:26 — REGNUM В России участились пожары в жилых домах, используемых для оказания частных социальных услуг для пожилых граждан. Противопожарные проверки подобных учреждений затрудняет отсутствие лицензирования данного вида деятельности, отметили участники совещания в Тюмени 10 января с участием заместителя руководителя МЧС России генерал-лейтенанта Анатолия Супруновского.

«Зачастую данные услуги оказываются с нарушениям правил пожарной безопасности, что приводит к трагическим последствиям», — подчеркнул Анатолий Супруновский.

Он обратился к руководству Тюменской области с просьбой поддержать предложение МЧС РФ о лицензировании данного вида деятельности. Как отметила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских, региональные органы власти неоднократно обращались к федеральным властям с данной инициативой.

Напомним, вечером 9 января под Тюменью сгорел частный нелегальный пансионат для пожилых людей. В результате пожара погибли семь маломобильных граждан.

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