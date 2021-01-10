Тюменский район, Тюменская область, , 15:35 — REGNUM Наиболее вероятная причина пожара в поселке Боровском — нарушение правил эксплуатации печного оборудования в бане. Об этом заявил начальник ГУ МЧС РФ по Тюменской области Артур Хачатрян 10 января на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

В Тюмень в связи с трагедией в Тюменском районе прилетел заместитель руководителя МЧС РФ генерал-лейтенант Анатолий Супруновский. Глава региона Александр Моор доложил, что пансионат для пожилых людей, в котором вечером 9 января при пожаре погибли семеро маломобильных граждан, осуществлял свою деятельность нелегально.

В Тюменской области за период с 25 декабря 2020 года по 9 января в частных жилых домах, где проживают люди и семьи из групп риска, за счёт бюджета установлено 18 тысяч противопожарных датчиков-извещателей. Для профилактики пожаров в период новогодних праздников работники социальных служб совместно с полицией и МЧС провели более 38 тысяч подомовых обходов.

Материальную помощь на ремонт печей и замену электропроводки получили более шести тысяч тюменских семей. Расходы областного бюджета на эти цели превысили 83 млн рублей.

Анатолий Супруновский отметил, что в последнее время в России участились пожары в жилых домах, используемых для оказания социальных услуг для пожилых граждан.

«Зачастую данные услуги оказываются с нарушениям правил пожарной безопасности, что приводит к трагическим последствиям», — подчеркнул Анатолий Супруновский.