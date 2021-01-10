Тбилиси, , 15:24 — REGNUM На территории Грузии ликвидированы все природные пожары. Данное объявление 10 января опубликовала пресс-служба Службы управления чрезвычайными ситуациями.

«За это время с огнем боролись более 700 пожарных, использовались до 100 единиц пожарно-спасательной техники и вертолет пограничной полиции. С 4 января зафиксировано около 300 очагов разного масштаба. Все они ликвидированы», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что пока спасатели продолжают оставаться возле затушенных очагов, как это предписано в протоколе по пожарной безопасности. В пресс-службе спасателей также призвали жителей страны не поджигать траву на своих участках.

Как сообщало ИА REGNUM, лесные и полевые пожары начались в Грузии с 4 января. Их распространению способствовала сухая погода и сильный ветер. Сообщений о жертвах и пострадавших не было.

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