Харьков, Украина, 10 января 2021, 15:23 — REGNUM Порядка пятидесяти местных жителей, сегодня, 10 января, перекрыли движение транспорта на трассе М-18 «Харьков — Симферополь». Акция протеста состоялась в поселке Высокий Харьковского района, сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
Пятнадцать сотрудников полиции осуществляли охрану общественного порядка, обеспечивая отвод транспорта по объездным дорогам.
Информационное агентство Укринформ со ссылкой на местные telegram-каналы, сообщило, что у некоторых участников акции в руках были плакаты с надписями «STOP геноцид», «Люди — не быдло», «Нет тарифогеноциду».
Протестующие вместе с тем пропускали спецтранспорт и каждые четверть часа — другие автомобили.
Напомним, аналогичная акция состоялась 7 января в городе Валки Харьковской области на трассе «Киев Харьков — Довжанский». В ней приняли участие порядка сорока человек.
Читайте также: На Украине люди перекрыли ключевую трассу, требуя снижения тарифов на газ