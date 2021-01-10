Харьков, Украина, , 15:23 — REGNUM Порядка пятидесяти местных жителей, сегодня, 10 января, перекрыли движение транспорта на трассе М-18 «Харьков — Симферополь». Акция протеста состоялась в поселке Высокий Харьковского района, сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

«Около 50 местных жителей перекрыли движение транспорта на пешеходном переходе с целью выражения протеста против роста тарифов», — сообщили в полиции.

Пятнадцать сотрудников полиции осуществляли охрану общественного порядка, обеспечивая отвод транспорта по объездным дорогам.

Информационное агентство Укринформ со ссылкой на местные telegram-каналы, сообщило, что у некоторых участников акции в руках были плакаты с надписями «STOP геноцид», «Люди — не быдло», «Нет тарифогеноциду».

Протестующие вместе с тем пропускали спецтранспорт и каждые четверть часа — другие автомобили.

Напомним, аналогичная акция состоялась 7 января в городе Валки Харьковской области на трассе «Киев Харьков — Довжанский». В ней приняли участие порядка сорока человек.

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